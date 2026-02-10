Главнокомандующий вооруженными силами (ВС) Нидерландов генерал Онно Эйхелсхейм в интервью газете Defensiekrant заявил, что Россия продолжает успешно продвигаться в зоне специальной военной операции.

«Россия продолжает добиваться территориальных успехов. (...) Я убежден, будет достигнуто прекращение огня», — отметил он.

Между тем, по словам главкома, Нидерланды считают «маловероятным» сценарий окончания конфликта в краткосрочной перспективе.

В Нидерландах допустили участие своей армии в миссии на Украине

Ранее в Кремле сделали заявление о продолжении спецоперации на Украине. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москва будет вести боевые действия, пока Киев не примет необходимых решений для мирного урегулирования конфликта.