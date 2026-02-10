Главком ВС Нидерландов признал успехи армии России
Главнокомандующий вооруженными силами (ВС) Нидерландов генерал Онно Эйхелсхейм в интервью газете Defensiekrant заявил, что Россия продолжает успешно продвигаться в зоне специальной военной операции.
«Россия продолжает добиваться территориальных успехов. (...) Я убежден, будет достигнуто прекращение огня», — отметил он.
Между тем, по словам главкома, Нидерланды считают «маловероятным» сценарий окончания конфликта в краткосрочной перспективе.
Ранее в Кремле сделали заявление о продолжении спецоперации на Украине. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москва будет вести боевые действия, пока Киев не примет необходимых решений для мирного урегулирования конфликта.