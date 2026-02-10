Средства ПВО за шесть часов сбили 20 украинских БПЛА над регионами России

$77.6592.01

Минобороны: над регионами России за шесть часов сбили 20 беспилотников ВСУ

Газета.Ru

Российские средства ПВО 9 февраля в течение шести часов сбили 20 беспилотников самолетного типа, принадлежащих Вооруженным силам Украины, над территорией России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

«С 17:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что 12 беспилотников были сбиты над Белгородской областью, 5 – над Курской областью и 3 – над акваторией Азовского моря.

9 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении мирного жителя в Грайворонском округе в результате атаки украинского беспилотника. По словам Гладкова, инцидент произошел в поселке Чапаевский, где в результате взрыва дрона мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения живота, рук и ног. Пострадавший доставлен в городскую больницу №2 Белгорода.

