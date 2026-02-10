Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили дронами по своим же солдатам. Об этом сообщает Министерство обороны России.

© Лента.ру

Отмечается, что украинский военнослужащий Николай Лисконог вместе с двумя сослуживцами были взяты в плен штурмовиками группировки войск «Центр». По пути в безопасную зону по военным ударили украинские дроны.

Пленный украинский солдат рассказал об убийствах в ВСУ

Один из бойцов ВСУ не выжил. По словам Лисконога, целью удара были именно сдавшиеся украинцы.

«Не было цели убрать русского бойца. Была цель убрать нас», — сказал он.

Ранее в Кремле сделали заявление о продолжении спецоперации на Украине. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москва будет вести боевые действия, пока Киев не примет необходимых решений для мирного урегулирования конфликта.