США намерены переложить на союзников контроль над двумя командными центрами НАТО

Вашингтон намерен передать европейским союзникам управление двумя военными командными центрами Североатлантического альянса. Об этом, ссылаясь на информированный источник, сообщает издание Politico.

© Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

По имеющимся сведениям, Соединенные Штаты хотят, чтобы Великобритания взяла под контроль командование объединенных сил НАТО в американском Норфолке, а Италия обеспечила личным составом командование объединенных сил альянса в Неаполе. При этом Вашингтон планирует взять под свое управление командование морских сил НАТО в британском Хартфордшире.

Планом реорганизации также предусматривается, что ФРГ и Польша возьмут под управление командование объединенных сил НАТО в нидерландском Брюнссуме, которое отвечает за координацию многонациональных сил, в основном в Центральной и Восточной Европе.

3 февраля сообщалось, что страны Европейского союза всерьез задумываются о европейской альтернативе пятой статье НАТО, поскольку стали сомневаться в том, что США в случае надобности окажут им военную помощь.

Ранее постпред США при НАТО отверг идею развала альянса.