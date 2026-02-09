США могут передать два командных центра союзникам
США могут передать управление двумя командными центрами НАТО союзникам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.
Как сообщает издание, США могут отказаться от ведущей роли в управлении двумя командными центрами, но забрать контроль над центром управления всеми морскими операциями НАТО. Кроме того, такая реорганизация также предполагает, что командованием объединенных сил НАТО в Брюнссуме будут заниматься Германия и Польша.
«Вашингтон хочет, чтобы Великобритания взяла под контроль командование объединенных сил НАТО в Норфолке, штат Вирджиния, а Италия - укомплектовала персоналом командование объединенных сил в Неаполе. <...> В то же время США намерены взять под свое управление командование союзных морских сил - главный центр управления всеми морскими силами НАТО, расположенный в графстве Хартфордшир, Великобритания», — сообщает источник.
Ранее в НАТО анонсировали операцию «Арктический часовой» в Гренландии.