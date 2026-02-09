В «Азове*» упрекнули Генштаб ВСУ во лжи о потерях армии России

Бывший командир батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Богдан Кротевич упрекнул Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) во лжи о потерях армии России. Заявление прозвучало в интервью DW Українською, опубликованном на YouTube.

«Я не верю в цифру потерь армии России, которую называет Генштаб ВСУ. Она намного меньше», — отметил он.

По его словам, опасно лгать себе и подсчитывать, когда «у русских закончатся люди».