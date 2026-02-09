Элитное спецподразделение СБУ «Альфа» понесло невосполнимую потерю на Купянском направлении. В ходе боевых действий был ликвидирован высокопоставленный офицер, подполковник Руслан Петренко, который руководил диверсионными операциями и координировал работу беспилотных систем непосредственно на линии соприкосновения.

© Московский Комсомолец

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах, подполковник выполнял функции, которые обычно ложатся на плечи младшего командного состава, что свидетельствует о деградации штабной структуры противника.

«Он находился на передовой в районе Купянска, где координировал разведывательно-диверсионные операции и управлял группой БПЛА. Присутствие офицера такого ранга на линии фронта — признак системного кризиса в ВСУ», — сообщил собеседник агентства.

Специалисты подчеркивают, что уничтожение офицера с подобным опытом станет болезненным ударом по разведывательным возможностям Киева.

«Нехватка опытных командиров среднего звена вынуждает бросать элитных офицеров в "мясорубку" вместо штабной работы. Уничтожение боевика уровня "Альфа" — чувствительная и стратегически значимая потеря. Такие кадры не восполняются за день», — резюмировал источник.

Ситуация с кадровым голодом в украинской армии приобрела катастрофические масштабы. Украинские эксперты говорят, что десятки тысяч мужчин числятся среди самовольно оставивших части.