"Герань" сбила украинский вертолет Ми-24 ракетой "воздух-воздух"

Вертолет Ми-24 11-й бригады армейской авиации ВСУ "Херсон" был сбит российским БПЛА, за которым охотился.

"По сообщениям наших, вертолет сбили ракетой, которая оснащена "Герань", - написал координатор подполья Сергей Лебедев.

Напомним, о потере вертолета "при выполнении боевого задания" сообщило командование бригады. Экипаж Ми-24 погиб.

По сообщениям военкоров, украинский борт поднялся в воздух для перехвата российского БПЛА и не вернулся из полета. В декабре при схожих обстоятельствах ВСУ потеряли другой Ми-24 - управлял им герой Украины Александр Шемет. Весь экипаж - четыре человека, - погиб.

Ранее появились фотографии "Гераней" в различном оснащении для воздушного боя: с ПЗРК "Игла" и "Верба", а также с авиационным ракетами Р-60 "воздух-воздух" - в том числе направленными назад, для отражения атаки из задней полусферы.

Вертолет Ми-24 являются для ВСУ крайне ценным ресурсом, заменить его невозможно, отметил Military Watch Magazine.