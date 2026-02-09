Глава Минобороны Польши объявил о расширении вооруженных сил

Польша планирует довести численность вооруженных сил до 500 тыс. человек — для этого страна реализует «резерв высокой готовности», рассказал министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш на конференции в Генштабе. Об этом пишет БЕЛТА.

Глава ведомства уточнил, что эта концепция предполагает подготовку резервистов, регулярно участвующих в учениях.

Добровольное участие в этом резерве будет сопровождаться рядом преимуществ, включая оплату за участие в учениях и доступ к обучающим программам, уточнил Косиняк-Камыш.

Акцент делается на привлекательность службы, что не должно ущербно сказываться на общем представлении об армии, к участию приглашаются как мужчины, так и женщины на равных условиях, заметил глава ведомства.

«В сочетании с профессиональной армией, силами территориальной обороны и другими формами военной службы это позволит обеспечить 500 тыс. военнослужащих, готовых к быстрой мобилизации», — разъяснил Косиняк-Камыш.

По его словам, по состоянию на 1 февраля 2026 года в пилотной программе по военной подготовке приняли участие более 16 тыс. человек в возрасте от 36 до 45 лет.

Вместе с тем, интерес проявили и люди старшего возраста. Самому пожилому участнику программы исполнилось 91 год, и он прошел курс по кибербезопасности, тогда как среди женщин самой возрастной была 80-летняя участница, успешно завершившая курс выживания, отметил Косиняк-Камыш.