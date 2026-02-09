На Украине разбился вертолет Ми-24

Вечером понедельника, 9 февраля, стало известно о том, что ударный вертолет Ми-24 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон" потерпел крушение, а весь экипаж погиб. Об сообщает "Спутник Ближнее Зарубежье" в своем телеграм-канале.

© Московский Комсомолец

По данным журналистов, экипаж вертолета погиб во время выполнения боевой задачи на юге Украины. Другие подробности не приводятся.

Напомним, ранее стало известно, что в подконтрольном ВСУ Запорожье вечером понедельника прогремела серия взрывов.