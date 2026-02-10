В России раскрыли подробности уничтожения украинского вертолета Ми-24

Военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале Colonelcassad раскрыл подробности уничтожения вертолета Ми-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южном направлении.

По его сообщению, украинский вертолет был уничтожен российской «Геранью», которая поразила борт ракетой «воздух-воздух» Р-60.

«"Герани" становятся все опаснее, уже давно обойдя по своим возможностям иранских прародителей», — добавил Рожин.

До этого об уничтожении Ми-24 рассказала 11-я авиабригада «Херсон», отметив, что борт был уничтожен вместе с экипажем во время выполнения боевого задания.

Ранее российские военные группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили позиции гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» ВСУ.