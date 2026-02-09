Правительство Нидерландов оценит вариант отправки своих войск на Украину после подписания мирного соглашения.

Об этом в интервью официальной газете минобороны Нидерландов Defensiekrant заявил Онно Эйхельсхейм, генерал, командующий вооруженными силами страны.

«Новому кабинету министров Нидерландов предстоит решить, насколько это политически целесообразно», — сказал Эйхельсхейм.

Генерал отметил, что если говорить именно о военных возможностях Нидерландов на это, то они есть. А также добавил, что Франция и Великобритания уже взяли на себя обязательства по предоставлению таких сил.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о том, что войска стран Североатлантического альянса сразу появятся на Украине после заключения мирного соглашения.

В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обвинил генерального секретаря НАТО Марка Рютте в попытках сорвать переговоры.

А официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что войска стран Североатлантического альянса, если их разместят на Украине, сразу окажутся законной целью для Вооруженных сил (ВС) России.