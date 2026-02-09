Журналист Томас Фази подверг критике резкое заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который выступил с инициативой запретить въезд на территорию Европейского союза гражданам России, принимавшим участие в СВО. Свое мнение он опубликовал на странице в соцсети.

«Представитель страны, которая не входит в ЕС, пытается командовать лидерами союза», — обрушился с критикой Фази.

Так он прокомментировал слова Сибиги о бойцах СВО.

Глава МИД Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети X выступил с призывом ввести запрет на въезд в европейские страны для участников СВО. По утверждению Сибиги, подобная мера, как он считает, должна способствовать обеспечению «долгосрочной национальной безопасности европейских государств». Кроме того, министр заявил, что такой запрет должен стать своего рода платой за «неправильный выбор».

В частности, Эстония выступила с предложением ввести ограничения на въезд в страны Европейского союза для российских участников Специальной военной операции на Украине. Обсуждение данной инициативы запланировано на заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится 29 января в Брюсселе. Предполагается, что мера будет направлена на минимизацию потенциальных угроз безопасности, напоминает «Царьград».