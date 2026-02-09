В России назвали блефом слова Зеленского о «лучших в мире» истребителях

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о передаче ВСУ истребителей Gripen и Rafale не имеют под собой реальных оснований и не способны изменить ситуацию в зоне СВО, заявил «Газете.Ru» генерал-майор авиации, председатель президиума организации «Офицеры России» Сергей Липовой. По его словам, Киев не сможет полноценно эксплуатировать такие самолеты.

Он отметил, что слова о «лучших в мире» истребителях являются попыткой произвести впечатление и скорее адресованы самому украинскому руководству. По оценке Липового, речь идет о блефе и стремлении показать внешнему миру наличие некого «чудо-оружия», которое якобы способно повлиять на ход боевых действий.

Военный также указал, что в случае гипотетической передачи 250 истребителей со стороны Швеции и Франции Украина столкнется с проблемой их размещения, поскольку на территории страны нет достаточного количества пригодных аэродромов. Кроме того, появление таких самолетов, по его словам, лишь увеличит нагрузку на российские ракетные войска и авиацию, которые будут заниматься их уничтожением.

Липовой добавил, что Gripen и Rafale отличаются сложностью эксплуатации и требуют постоянного и высококвалифицированного инженерного обслуживания. По его мнению, на Украине отсутствуют необходимые технические условия, из-за чего такие истребители в короткие сроки окажутся непригодными к использованию, передает «Радиоточка НСН».