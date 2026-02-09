На Западе определили место российского БТР-22

Новый российский бронетранспортер БТР-22, который демонстрируют на выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии, займет нишу между перспективными машинами и устаревающей техникой.

Место новинки определили в публикации западного издания Army Recognition (AR).

«С точки зрения развития, БТР-22 занимает промежуточное положение между массовым российским парком и моделями следующего поколения», — говорится в материале.

Автор подчеркнул, что потенциальные покупатели БТР-22 получат войсковую «рабочую лошадку», а не нишевую боевую машину. БТР-22, который развивает скорость более 85 километров в час, позволит оперативно перебрасывать войска. Это особенно важно в регионах, где преобладают дороги с твердым покрытием. При этом мощное вооружение машины дает возможность эффективно поражать различные цели.

В феврале компания «Рособоронэкспорт» сообщила, что БТР-22 превосходит прошлые модели по взрывостойкости и уровню баллистической защиты. По запросу заказчиков машину можно оснастить обитаемым боевым отделением от БТР-82А или дистанционно управляемым боевым модулем «Баллиста».