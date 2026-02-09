Европейский союз (ЕС) нуждается в укреплении, Литва надеется, что страны Европы подготовятся к тому дню, когда Вильнюс не сможет полагаться на поддержку со стороны США.

Об этом заявила премьер-министр прибалтийской республики Инга Ругинене, передает Politico.

«Никогда не знаешь, что может случиться. Вот почему абсолютным приоритетом должно быть укрепление Европейского союза и понимание того, что это европейские вооруженные силы — не литовские, не латвийские, не испанские, не немецкие», — объяснила политик.

Ранее страны НАТО потерпели поражение на учениях, имитировавших вторжение России в Литву. В них приняли участие 16 бывших высокопоставленных чиновников ФРГ и НАТО, законодателей и экспертов по безопасности.

После этого в Литве заявили, что Россия якобы может потерять Калининградскую область в случае вооруженного конфликта с НАТО. С такой точкой зрения выступил начальник Штаба обороны Войска Литовского, контр-адмирал Гедрюс Пременецкас.