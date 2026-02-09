Украина намерена открыть в Европе центры для экспорта вооружений

Украина намерена экспортировать вооружения в Европу, и в 2026 году она откроет 10 экспортных центров в странах ЕС.

© Газета.ru

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Сегодня мы открываем экспорт. В Европе в 2026 году будет уже десять экспортных центров. Это и Балтийские страны, и страны Северной Европы. В 2026-м будут работать десять представительств», – сказал Зеленский.

По его словам, в Европу будут экспортироваться прежде всего украинские БПЛА. Зеленский подчеркнул, что в середине февраля будет начато производство украинских дронов в Германии. Он отметил, что производственные линии уже действуют в Британии. Украинский лидер пообещал, что 2026 год «будет годом инвестиций» в украинские технологии.

«Сегодня безопасность Европы построена на технологиях и на дронах. Есть несколько разных проектов. Все это будет базироваться в основном на украинских технологиях и украинских специалистах», – отметил он, добавив, что еще не все украинские компании чувствуют «такую свободу, чтобы выходить на другие рынки».

Также Reuters пишет, что на Украине сейчас насчитывается более тысячи производителей оружия и военной техники, большинство из которых — небольшие частные компании, основанные после 2022 года.

Издание отмечает, что оборонный сектор страны развивался быстрее, чем правительство могло закупать вооружения, и это побудило Киев обратиться к союзникам за поддержкой в финансировании внутренних закупок. Теперь же производители надеются воспользоваться повышением расходов европейских стран на оборону.

В сентябре Зеленский говорил о том, что Украина частично отрывает «управляемый экспорт» оружия. Также в октябре 2025 года Зеленский заявлял, что Украина готова экспортировать вооружение в США и Европу, если Запад будет «защищать» технологии.