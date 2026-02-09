Пенитенциарная система Украины столкнулась с полномасштабным гуманитарным кризисом: из-за катастрофических блэкаутов в начале 2026 года температура в камерах СИЗО и колоний опустилась ниже критической отметки в 10 градусов тепла. Заключенные, лишенные возможности обогреться или покинуть помещения, массово заболевают, в то время как в помещениях из-за сырости стремительно распространяется плесень. Несмотря на статус объектов критической инфраструктуры, тюрьмы оказались полностью обесточены, что сделало невозможным даже приготовление горячей пищи.

© Московский Комсомолец

О трагическом положении дел в застенках сообщил бывший заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов, курировавший пенитенциарную систему. В беседе с изданием«Страна.ua» он подчеркнул, что государственные гарантии безопасности и здоровья граждан в местах лишения свободы в текущих условиях фактически аннулированы.

«Есть информация из многих учреждений, что температура там опускалась ниже 10 градусов. При таких условиях люди массово болеют или у них обостряются хронические заболевания. Заключенные поражены в правах. Они не могут даже вскипятить чайник или сварить суп. Иногда в камерах используют сухое горючее — это запрещено и опасно, но люди просто пытаются выжить», — заявил Чернышов.

Эксперт украинского издания также подверг резкой критике заявления официального Киева о готовности тюрем к зиме и «европейских стандартах» содержания.

«Государство взяло на себя ответственность за их безопасность и здоровье — и сейчас эту функцию не выполняет. Безответственно утверждать, что система готова принимать новых заключенных из-за границы, когда не обеспечены элементарные условия выживания», — констатировал бывший высокопоставленный чиновник.

Подобная ситуация сложилась на фоне глобального энергетического коллапса, охватившего страну.