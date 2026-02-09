Уничтожен подполковник СБУ Петренко, управлявший ударами БПЛА по России

В окрестностях Купянска ликвидирован подполковник СБУ Руслан Петренко.

© Российская Газета

Старший офицер украинской госбезопасности служил в спецподразделении "Альфа". В сферу его деятельности входили организация разведывательно-диверсионных операций и координация работы группы операторов БПЛА, наносивших удары по российской территории.

"Жирный улов. Для поддержки контрнаступления на Купянск противник бросил в штурмовые действия элитные подразделения. Немедленно выросло число некрологов украинских спецназовцев с этого направления. Это не считая обычных мобилизованных и наемников, которых утилизировали в больших количествах", - отметил военный эксперт Борис Рожин.

Ранее стало известно о ликвидации в Харьковской области офицера десантно-штурмовых войск, журналиста и активиста "Евромайдана" Сергея Фисуна.

Он участвовал в карательной операции на Донбассе, на СВО с первых дней. Имел наградное оружие. В машину, в которой ехал Фисун, прилетел "Ланцет".