Вице-спикер Словакии прокомментировал передачу истребителей МиГ Украине

Тот факт, что словацкое правительство приняло решение о передаче истребителей МиГ-29 Украине, является нарушением соглашения с Москвой, которое запрещает передачу таких самолетов.

С таким заявлением выступил вице-спикер словацкого парламента, глава Словацкой национальной партии (SNS), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко.

— МиГи не должны были быть переданы Украине, было нарушено соглашение с РФ о запрете на передачу в другие государства, — написал Данко на своей странице в социальной сети.

В свою очередь вице-спикер парламента страны Тибор Гашпар несколько дней назад заявил, что Словакия не намерена предоставлять Киеву военную помощь, и такой курс планируется сохранить и в дальнейшем. Несмотря на это, республика активно поддерживает оказание гуманитарной помощи и дипломатические усилия по урегулированию конфликта между странами.

На следующий день президент страны Петер Пеллегрини заявил, что передача Киеву истребителей МиГ-29 без адекватной замены ослабила обороноспособность Словакии. Словацкий лидер усомнился в заявлениях прежнего руководства республики о якобы непригодном состоянии истребителей, отметив, что в таком случае они не смогли бы улететь на Украину.