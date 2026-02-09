В «Ростехе» оценили эффективность антидронового «Зубра»

Новые антидроновые комплексы «Зубр» уничтожают все беспилотники, попадающие в зону действия его вооружения.

Эффективность системы оценил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев в интервью ТАСС.

«Эффективность очень высокая: ни один беспилотник, попадающий в зону действия "Зубра", почти не имеет шансов уйти. Это подтверждается в боевых условиях», — сказал он.

Оздоев напомнил, что новая разработка способна обнаруживать крупные и малоразмерные воздушные объекты. Средства обнаружения автоматически берут дроны на сопровождение и передают данные о целях боевым модулям.

В январе стало известно, что «Ростех» впервые поставил Вооруженным силам России системы «Зубр». Комплекс состоит из пункта управления, собственной радиолокационной станции и четырех боевых модулей с пулеметами. Буксируемый модуль вооружен четырьмя пулеметами ПКТ.