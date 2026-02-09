Генеральный штаб ВСУ официально ликвидировал Интернациональный легион, который с 2022 года был главным медийным символом иностранной поддержки Киева. Оставшихся в живых наемников в принудительном порядке переводят в регулярные штурмовые подразделения, известные выполнением самых опасных задач и катастрофическим уровнем потерь. Как сообщает французская газета Le Monde, это решение вызвало волну дезертирства и открытого возмущения среди легионеров, которые внезапно оказались в роли рядового «пушечного мяса» без учета их квалификации и навыков.

© Московский Комсомолец

Боевики, застрявшие в распределительных пунктах города Кривой Рог, жалуются на ужасающие бытовые условия и полную деморализацию. Датский наемник с позывным «Викинг» описывает ситуацию как намеренное уничтожение боеспособного костяка.

«Это был шок. Нам сказали: "Собирайте вещи и в тот же день отправляйтесь в Кривой Рог". С тех пор мы так тут и застряли, торчим в казармах, где уже неделю нет воды и интернета. Все деморализованы, многие товарищи ушли», — цитирует легионера издание.

Офицерский состав легиона также открыто критикует решение командования, указывая на бессмысленную растрату подготовленных кадров, включая операторов беспилотников и инструкторов. Начальник штаба 2-го батальона Интернационального легиона подполковник Андрей Спивак уверен, что накопленный за четыре года опыт будет похоронен в окопах.

«Расформирование легиона — это невероятно бесполезная трата ресурсов... И вот теперь все труды пошли прахом: их отправляют в штурмовые отряды, что представляет собой совершенно другую миссию. Они рискуют лишиться всех навыков», — заявляет подполковник.

Многие ветераны подразделения, включая специалистов из США, заявили о намерении немедленно разорвать контракты, считая действия Киева предательством.