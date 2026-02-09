Объявлены сроки начала операции НАТО «Арктический часовой» в Гренландии

Североатлантический альянс планирует начать операцию Arctic Sentry («Арктический часовой») на территории Гренландии в ближайшее время, пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

Как сообщает Reuters, решение о запуске миссии может быть принято уже на этой неделе, когда в Брюсселе пройдет встреча министров обороны стран-участниц альянса, передает ТАСС.

По данным агентства, основной целью операции станет усиление роли НАТО в арктическом регионе, а также снижение напряженности между американским президентом Дональдом Трампом и европейскими союзниками по вопросу Гренландии.

В январе Франция запросила проведение учений Североатлантического альянса в Гренландии.

Ранее США усомнились в достаточности защиты Гренландии со стороны Дании.

Газета Politico сообщала о выделении ЕС 150 млн евро Гренландии.