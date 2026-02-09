Расчет тяжелой огнеменой системы ТОС-2 «Тосочка» из состава группировки войск «Восток» уничтожил опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Кадрами боевой работы поделилось Министерство обороны России.

© Минобороны России

Во время воздушной разведки операторы беспилотников выявили укрепленный район противника. После подтверждения цели координаты оперативно передали расчету. Экипаж «Тосочки» скрытно выдвинулся на огневую позицию и нанес прицельный удар термобарическими боеприпасами.

В результате огневого поражения опорный пункт вместе с находившейся там живой силой ВСУ был полностью уничтожен. Успешная работа огнеметчиков позволила штурмовым подразделениям группировки «Восток» продвинуться вглубь обороны противника.

Ранее Минобороны показало кадры удара ТОС-2 по укрепленным позициям Вооруженных сил Украины. Это произошло в районе населенного пункта Гуляйполе на территории Запорожской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.