Российские операторы дронов продолжают добивать остатки поставленных ВСУ британцами тяжелых бронеавтомобилей Mastiff PPV.

В Telegran-канале "Работайте братья" размещена фотография такого транспортного средства, уничтоженного в Днепропетровской области. В кадре также виден пораженный американский Humvee.

Названные в честь английской породы собак, эти бронемашины являются разновидностью Cougar 6×6 американского производства.

Из-за высокой минной угрозы в Ираке и Афганистане конструкторы уделили большое внимание защите днища. Однако в формированиях киевского режима их неоднократно критиковали за плохую проходимость. Трехосные, весящие 23 тонны эти средства доставки пехоты вмещают двух членов экипажа и восемь десантников.

В качестве вооружения могут применяться 7,62-мм и 12,7-мм пулеметы и 40-мм автоматические гранатометы. Мощность двигателя - 330 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 90 км/ч. По разным оценкам, в строю сейчас осталось менее полусотни единиц Mastiff.