Появилось видео взрыва танка Т-55 на учениях с боевой стрельбой в Ливии

Танки Т-55, разработанные еще во второй половине 50-х годов, считаются очень надежными и неприхотливыми. При этом многое зависит от того, насколько подготовленным является экипаж. По всей видимости, слабая обученность и плохое качество боеприпасов стали причиной инцидента, произошедшего на одном из полигонов в Ливии.

Здесь проводились боевые стрельбы, в которых задействовали пару "пятьдесят пятых" и столько же Т-72. Когда танки дали залп, внутри башни одного из них произошел взрыв, и из открытого люка вырвалось пламя, а затем стало подниматься облако черного дыма. В результате один член экипажа погиб и еще один получил тяжелые ранения.

В 70-е годы из СССР и стран Варшавского договора было поставлено большое количество Т-55. Называют разные цифры: от 1000 до 2200 единиц. Последняя цифра, по всей видимости, очень завышена.

Эта техника использовалась в ходе боевых действий в Чаде, а затем уже во время гражданской войны.