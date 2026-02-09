Группировка войск «Восток» на гуляйпольском направлении уничтожила танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) с дополнительной защитой. Кадры опубликовал Telegram-канал «Воин DV».

Отмечается, что цель поразили военнослужащие 35-й армии группировки войск «Восток» в районе населенного пункта Зализничное.

Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что Армия России уничтожила в зоне СВО Abrams модификации «царь-мангал», то есть кустарно модифицированный танк, на которые устанавливается дополнительная защита от беспилотников.