Вооруженные силы Украины вынужденно перешли к массовому использованию роботизированных систем на передовой не из-за технологического прогресса, а по причине катастрофического дефицита живой силы. Американское издание Military Watch Magazine сообщает, что потери в призывных подразделениях достигли критических значений, фактически обескровив пехоту. В попытке удержать фронт Киев заменяет погибших солдат беспилотниками и роботами снабжения, однако эта техника уничтожается российскими войсками в промышленных масштабах.

Западные аналитики констатируют, что новая тактика продиктована исключительно стремлением сберечь остатки личного состава, который тает с пугающей скоростью.

«Ряд украинских частей перешли от традиционной пехотной тактики к более технологически ориентированной форме ведения боевых действий, используя ударные дроны, роботизированные системы снабжения... что призвано минимизировать потребность в личном составе на передовой», — говорится в публикации.

Специализированный журнал приводит шокирующую статистику, объясняющую этот шаг: мобилизационный ресурс Украины истощен четырьмя годами непрерывных боев.

«Украинская армия страдает от значительной нехватки военных... В призывных подразделениях наблюдались крайне высокие показатели потерь, достигающие 80–90 процентов», — резюмируют эксперты издания.

Тем не менее, ставка на «армию дронов» не приносит желаемого результата. Роботизированные платформы сталкиваются с жестким противодействием: российские минные поля, диверсионные группы и средства РЭБ уничтожают их «почти ежедневно», не позволяя ВСУ стабилизировать ситуацию.

Ранее в Кремле указывали на неизбежность краха украинской обороны. Президент России Владимир Путин в интервью India Today подчеркнул, что российская армия освободит территории силовым путем, если противник не уйдет добровольно.