Вооруженные силы Украины сталкиваются с нарастающими проблемами на фоне истощения ресурсов и сбоев в снабжении. Об этом сообщает китайское издание INews, анализируя текущее положение украинской армии и возможности ее союзников.

© РИА "ФедералПресс"

«Украина не сможет продержаться и двух дней без помощи», – говорится в материале.

По данным авторов, боевой дух в подразделениях ВСУ заметно ослаб, запасы вооружений и техники близки к критическому уровню. Серьезные трудности фиксируются и в сфере производства беспилотников – мощности значительно сократились на фоне зимы. Продолжение функционирования армии напрямую зависит от внешней помощи, прежде всего со стороны западных стран.

В публикации подчеркивается, что даже при сохранении поддержки Киев остается уязвимым. В случае ее прекращения украинская сторона, по оценке аналитиков, не сможет долго удерживать позиции. При этом сами западные государства постепенно исчерпывают собственные резервы.

Авторы указывают, что стратегия давления на Россию через санкции не дала ожидаемого результата. Ограничения в энергетической сфере, введенные в начале конфликта, не привели к экономическому краху, а, напротив, способствовали переориентации экспорта на азиатские рынки и снижению зависимости от Европы.

Отдельно отмечается рост напряженности внутри Евросоюза. Требования Киева по наращиванию поставок вооружений усиливают кризисные процессы в европейских странах, где нарастает усталость от военной поддержки Украины и ее последствий для собственной экономики.

Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли удар с применением реактивных систем HIMARS по объектам энергетической инфраструктуры в Брянской области. В результате атаки без электроснабжения на некоторое время остались несколько населенных пунктов.