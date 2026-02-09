Успех в тактических действиях Вооруженных сил (ВС) России в зоне боевых действий ослабляет позиции Украины в дипломатических переговорах. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

По данным агентства, эффективность российских беспилотников увеличивается, что позволяет ВС России вести затяжную битву, продвигаясь вперед.

«Этот тактический успех лишает Киев козырей в дипломатической игре, вынуждая его под давлением рассматривать возможность уступки ключевых территорий», — говорится в материале.

Отмечается, что Украина продолжает следовать старой тактике. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить урон живой силе, когда она оказывается в специально подготовленной «зоне смерти», расположенной в 20 километрах от передовой. Издание утверждает, что подобная стратегия не имеет высокой эффективности.

Ранее стало известно, что Россия применила новую тактику боевых действий на Украине, которая отличается от западной стратегии. Сообщается, что Отмечается, что Россия создала единую информационную систему, которая превращает поле боя в «зону тотального уничтожения».