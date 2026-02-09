Стало известно о планах Британии нарастить напряженность в Балтике

Великобритания планирует наращивать военную напряженность в акваториях Балтийского и Черного морей. Об этом МИД РФ Александр Гусаров в интервью газете «Коммерсантъ».

«В фокусе их первоочередного внимания — нагнетание военной напряженности в акваториях Балтики и Черного моря, милитаризация северных широт», — сказал дипломат.

Он обвинил Лондон в поиске «творческих способов» консолидации союзников против России.

По словам Гусарова, британские власти используют образ «внешнего врага» для сплочения общества, а военная пропаганда достигла невиданного размаха. Дипломат также заявил о постоянных «вымышленных и абсурдных обвинениях» в адрес России.

Ранее стало известно, что Великобритания рассматривает возможность продажи нефти с захваченных танкеров российского «теневого флота». Утверждается, что на такой шаг Лондон хочет пойти из-за дорогостоящего удержания этих танкеров. Их содержание в течение длительного времени может обойтись в миллионы фунтов.