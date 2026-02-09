Военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов заявил, что Киев будет поставлять дроны западным странам, чтобы погасить задолженность по кредитам. Об этом Артамонов рассказал News.ru.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина официально начала экспорт дронов в Европу. По его словам, в 2026 году планируется открыть десять экспортных центров в странах Балтии и Северной Европы.

Зеленский заявил, что в середине февраля начнется производство украинских дронов в Германии. Он добавил, что в Британии уже действуют украинские производственные линии.

Артамонов отметил, что деньги, полученные Украиной от западных стран - не «безвозмездные дары», а кредиты, и Запад намерен получить «какую-то дивидендность». В связи с этим, по его мнению, Киев «пускает на экспорт все, что только можно».

«Зеленский привлекает все имеющиеся у Киева возможности, чтобы хотя бы частично расплатиться с астрономической суммой, которая ляжет на украинское правительство перед заказчиком», - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Украина служит для НАТО полигоном по испытанию вооружений для любого грядущего конфликта. Артамонов указал, что ВСУ производят свои дроны на основе западной электроники.