Раскрыто возможное местоположение мозгового центра бьющих по России дронов ВСУ

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин раскрыл возможное местонахождение мозгового центра бьющих по России беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). В беседе с aif.ru он предположил, что единый центр управления дронами может располагаться в жилой застройке на подконтрольной Киеву территории.

© Lenta.ru

Дандыкин указал, что территория, подконтрольная Украине, составляет порядка 500 000 квадратных километров.

«Это больше, чем вся Белоруссия... У них есть возможности — и они сейчас это делают — размещаться в жилой застройке. Как они размещают те же "Хаймарсы" во дворах. Им, по большому счету, все равно. Но все это тщательно скрывается», — указал эксперт.

По его словам, командный пункт может быть не один. Если судить по логике построения сети управления, то существует целая система дублирующих друг друга объектов, добавил капитан первого ранга запаса.

Он также допустил, что ВСУ могли спрятать центр управления беспилотниками под землю.

В понедельник, 9 января, Минобороны РФ доложило, что украинские войска выпустили по России американские реактивные снаряды и управляемые ракеты. По данным оборонного ведомства, отечественные системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 27 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и три ракеты большой дальности «Нептун».