Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, которым предоставил иностранным военным, участвующим в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), право на получение вида на жительство (ВНЖ) в республике. Документ опубликовали на сайте Верховной Рады.

© Газета.Ru

Согласно инициативе, документ гарантирует временное проживание иностранных военных на Украине в течение срока службы по контракту и еще три месяца после. При этом иностранцам предоставят отдельные социальные гарантии, в том числе в сфере медицинского обеспечения.

Закон вступит в силу через месяц после подписания. Иностранные граждане смогут подать необходимые документы для получения ВНЖ в течение полугода со дня вступления документа в силу.

В январе экс-офицер армии США Станислав Крапивник заявил, что украинские военные терпеть не могут иностранных наемников и считают их недочеловеками. По его словам, на кадрах, опубликованных солдатами из Колумбии, видно, как бойцы ВСУ проходят мимо раненых колумбийцев и даже не собираются их эвакуировать, поскольку «им все равно».

