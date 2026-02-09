Генерал объяснил, почему Су-57 заставляет нервничать Пентагон

Российский истребитель пятого поколения Су-57 обладает критическим преимуществом над американским F-35 в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ), где отставание США оценивается экспертами в 50%. Также отмечается, что реальный боевой потенциал ВВС США подорван низкой технической надежностью. Из почти полутора тысяч выпущенных истребителей лишь четверть способна выполнять задачи, в то время как остальные находятся на бесконечных доработках.

Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов в интервью News.ru отметил, что американская сторона осознает свое технологическое поражение в ключевых сегментах противостояния в воздухе.

«У американцев уровень РЭБ примерно на 50% ниже нашего. То есть они отстали в этой области и сами это понимают. Сейчас пытаются догнать нас», — пояснил эксперт.

Генерал также подчеркнул, что попытка Вашингтона противопоставить свой легкий истребитель российскому тяжелому самолету не выдерживает критики из-за катастрофического состояния американского парка.

ВКС России получили крупную партию Су-57 в новом техническом облике

«Примерно только 25% из них [F-35] находятся в состоянии боевой готовности. Остальные или дорабатываются, или ремонтируются. У истребителей F-35 есть определенные ограничения, не позволяющие им полностью выработать свой ресурс», — констатировал Попов.

На текущий момент Су-57 и F-35 представляют разные классы техники: российский тяжелый истребитель превосходит американскую машину по маневренности, при этом сохраняя паритет в радиолокационной малозаметности. В то время как F-35 считается самым дорогостоящим легким истребителем в истории, высокая стоимость его эксплуатации и технологические сложности не позволяют Пентагону эффективно использовать уже произведенный объем машин.