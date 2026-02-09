На СВО погиб награжденный Путиным командир "АрБата" Гаспарян
При выполнении боевой задачи погиб командир отдельного батальона специального назначения «АрБат» ("Армянский батальон") Айк Гаспарян, известный под позывным «Абрек».
Гаспарян был одной из знаковых фигур добровольческого движения, пройдя путь от рядового бойца в самых горячих точках до руководителя подразделения. Об этом сообщил оператор Telegram-канала «WarGonzo» Владислав Зиздок.
В своих интервью командир часто размышлял о личной мотивации и смысле участия в конфликте.
«Для него война была, прежде всего, защитой родины и проверкой себя на прочность», — подчеркнул автор блога.
Айк Гаспарян начал свой боевой путь в составе ЧВК «Вагнер», где принимал участие в ожесточенных сражениях за освобождение города Артемовск (Бахмут). За проявленное мужество в январе 2023 года он был удостоен медали «За отвагу», которую получил лично из рук президента России Владимира Путина.
С 2023 года Гаспарян возглавил «Арбат» (Армянский батальон), вошедший в состав Добровольческого корпуса Министерства обороны РФ. Под его непосредственным руководством бойцы отряда участвовали в штурме Авдеевки и в операциях по освобождению населенных пунктов в Курской области, в частности сел Борки и Плехово.
До начала специальной военной операции Айк Гаспарян был профессиональным бойцом смешанных единоборств и тренером, а также активно занимался делами армянской общины, пользуясь в ней большим авторитетом. Как отмечает военный документалист, Гаспарян сочетал в себе таланты спортсмена и волевого командира, способного вести за собой людей в самых сложных условиях.