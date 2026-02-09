Назван способ остановить обстрелы Белгорода

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что взятие Харькова позволило бы России минимизировать риск обстрелов Белгорода со стороны ВСУ. Об этом Дандыкин рассказал News.ru.

Дандыкин подчеркнул, что российским силам необходимо пройти не менее 50 километров, поскольку удары по Белгороду наносят комплексы HIMARS. Военный подчеркнул, что «работы еще много».

«Надо освободить, по большому счету, сам Харьков. Дальше нужно продвинуться до Изюма, в Балаклею», - считает Дандыкин.

Он указал, что Харьков - второй после Киева город по численности населения и уровню развития промышленности. Именно оттуда, по его мнению, ВСУ наносят удары ракетами. Также туда украинские войска перебрасывают свои резервы, считает Дандыкин.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 9 февраля над территорией Белгородской области было перехвачено и уничтожено пять беспилотников самолетного типа. Днем 9 февраля глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Грайворонском округе в результате атаки беспилотника ВСУ был ранен мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения живота, рук и ног.