Российская армия за минувшую неделю уничтожила 109 единиц боевой техники формирований киевского режима. Данные приводит Telegram-канал военно-аналитического портала Lostarmour. Причем речь идет только об идентифицированных потерях противника, а на самом деле их еще больше.

Если говорить о типах боевой техники, то различных бронированных машин враг потерял 43 штуки. Из них танков - 2, БМП и БТР - 12, бронеавтомобилей - 29.

Первые - это Т-72, вторые - бывшие советские и поставленные из стран НАТО образцы, вроде Pbv 302 из Швеции. Среди бронеавтомобилей лидирую американские Humvee, также имеются заокеанские International MaxxPro, польский Oncilla-M, различные украинские, вроде "Козак-5" и др.

Превращено в металлолом 17 артсистем, в том числе 13 самоходно-артиллерийских установок. Также заминусованы две реактивных системы залпового огня, две установки ПВО, 48 автомобилей различных типов и 1 самолет.