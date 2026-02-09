Масштабные отключения электричества и коррупция в энергетике вызвали резкую реакцию в Польше, где раскритиковали действия Владимира Зеленского.

Как пишет польское издание Mysl Polska, энергетическая система Украины не выдержала перегрузок, в том числе из-за высоких масштабов коррупции.

В материале отмечается: «Система рано или поздно должна была пойти вразнос, потому что значительная часть средств, выделяемых на защиту и ремонт поврежденных объектов, оседала в бездонных карманах коррумпированных чиновников из непосредственного окружения Владимира Зеленского».

В субботу большинство регионов страны, включая Киев, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области, столкнулись с экстренными отключениями света, сообщает РИА «Новости». Из эксплуатации были выведены блоки атомных электростанций.

Массовые перебои с электроэнергией продолжаются с октября прошлого года, а в январе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко сообщил о критическом дефиците мощности, который не удается компенсировать. Мэр Киева Виталий Кличко называл положение с электроснабжением критическим и советовал жителям покинуть город.

В последние месяцы на Украине усилилась внутриполитическая борьба, спровоцированная коррупционными скандалами. НАБУ и САП сообщили о разоблачении главы одной из фракций Рады, предлагавшего взятки за голосование по законопроектам. Позже стало известно о подозрениях в коррупции в адрес Тимошенко и Давида Арахамии, главы фракции «Слуга народа».

Бывший премьер Юлия Тимошенко публично обвинила Владимира Зеленского в коррупции. Еще в ноябре прошлого года Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака после обысков на фоне скандала в энергетике, где главным фигурантом стал бизнесмен Тимур Миндич, близкий к президенту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист немецкой газеты Junge Welt отметил, что гражданское население на Украине получает лишь треть электроэнергии, а остальное предположительно расходуется на военные нужды.

Жители Львовской и Ивано-Франковской областей заявили о сокращении напора газа в домах. Энергосистема Украины столкнулась с масштабными ограничениями после повреждения двух ТЭЦ и ключевых подстанций, самая тяжелая ситуация сохраняется в Киеве.