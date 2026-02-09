Артиллеристы группировки «Запад» огнем поддерживают штурмовые подразделения, отсекая и уничтожая резервы ВСУ. В гостях у одного из минометных подразделений, воюющем в составе группировки «Запад», побывал корреспондент «МК».

© Московский Комсомолец

Как рассказал командир минометного взвода с позывным «Апрель», на днях минометчики отработали из самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» по подземным командным пунктам ВСУ в Купянском районе. Отсюда ВСУ руководили действиями войск, ротацией личного состава на передовой, резервами.

«Разрушение объектов ВСУ было зафиксировано средствами объективного контроля», - отметил «Апрель».

Он раскрыл секрет точности мощных орудий, которые являются одним из самых грозных и нелюбимых для противника средств поражения. Разрушительная способность 240-мм снарядов позволяет гарантировано уничтожать заглубленные цели, не оставляя шансов остаться целыми ни живой силе, ни технической инфраструктуре, ни вооружению и военной технике.

«Тюльпан» предназначен для разрушения прочных сооружений полевого типа, фортификационных сооружений, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой бронетехники противника.

«Уничтожаем объекты, которые в силу высокой защищенности не могут быть уничтожены артиллерийскими орудиями меньшего калибра», - объяснил минометчик.

Самоходный миномет «Тюльпан» такого калибра и аналогов не имеет. Артиллеристы применяют как стандартный боеприпас, так и активно-реактивные мины. Прицельная дальность стрельбы - от 5 до 19 км.

«Апрель» на СВО он с самого ее начала. «Работаю на этой системе с 2022 года. Прошел снизу вверх по всем должностям. Коллектив у нас добротный. Взаимозаменяемость на максимально эффективном уровне. Противнику на 100% не радуется, когда мы открываем по его позициям огонь. Поскольку ни один накат их не справляется с этой силой», - заключил минометчик.