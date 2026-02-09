Зеленский анонсировал передачу Украине «лучших» самолетов

Союзники Украины поставят ей новые самолеты, включая 150 шведских многоцелевых истребителей Gripen и 100 французских Rafale. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Украина имеет на сегодня договоренности о поставках 150 военных самолетов Gripen, 100 самолетов Rafale. Это лучшие самолеты, на наш взгляд, в мире, которые есть», — сказал он.

Кроме того, глава государства заявил, что власти Украины после окончания конфликта займутся восстановлением и развитием гражданской авиации.

Ранее стало известно, как Киев использует оставшиеся истребители F-16. Как заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, они применяются в глубоком тылу для отражения массированных атак Вооруженных сил России на стратегические объекты.