В Польше заявили о появлении неизвестных объектов в небе

Неопознанные летающие объекты, похожие на воздушные шары, зафиксировало в небе оперативное командование Вооруженных сил Польши. Об этом ведомство сообщило в социальной сети Х.

По данным командования, военные радиолокационные системы зафиксировали очередное появление объектов в ночь с 8 на 9 февраля. В сообщении подчеркивается, что цели непрерывно идентифицировались и отслеживались системами военной разведки. В Варшаве утверждают, что польские военные полностью контролировали ситуацию, объекты не представляли угрозы для безопасности воздушного движения или польских граждан.

Это не первый подобный инцидент. 29 января польские военные заявили о нарушении границы воздушными шарами, якобы прилетевшими из Белоруссии. Использование части воздушного пространства над Подляским воеводством гражданским воздушным транспортом было ограничено.