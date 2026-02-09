ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Сидоровка в Сумской области, сообщили в Минобороны России.

Боевые действия за населенный пункт вели военнослужащие подразделения группировки войск «Север», поделились подробностями в российском военном ведомстве.

По информации Минобороны, они также смогли продвинуться в районах сел Андреевка и Угроеды.

В ходе боев ВС РФ нанесли поражение формированиям штурмового полка ВСУ и бригады территориальной обороны противника.

Военнослужащие этого же подразделения также продвинулись в районе 7 населенных пунктов Харьковской области. За сутки на указанном направлении потери вооруженных сил Украины достигли 21 человека.