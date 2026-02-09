В портах Украины принимается меньше всего по стране мер по защите энергетики. Самое слабое место в обороне украинской критической инфраструктуры назвал в социальных сетях депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«[Министр восстановления Алексей] Кулеба ничего не сделал для защиты портов. И теперь мне сообщают из Одессы об усугублении проблемы. Пропускная способность портов падает», — заявил депутат.

По словам парламентария, вместо прикрытия портов огневыми группами и системами ПВО Кулеба организовал в Одессе коррупционную схему.

Ранее основатель и совладелец энергетического холдинга «Гидроэнергоинвест-Акванова» Игорь Тынный сделал неутешительный прогноз о проблемах с электроэнергией на Украине. По его словам, ситуация с дефицитом электрической энергии на Украине сохранится еще несколько лет.