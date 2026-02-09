«Радиостанция Судного дня» снова передала загадочное сообщение

Радиостанция УВБ-76, более известная как «радиостанция Судного дня», передала новое сообщение. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

По информации канала, станция вышла в эфир в 12.47 мск, передав сообщение со словом «нищенка». Предназначение передачи и ее смысл неизвестны.

Напомним, что УВБ-76 — радиостанция, которая с 70-х годов вещает на частоте 4625 кГц. Большая часть ее эфира состоит из монотонного жужжания, за что радиолюбители прозвали ее «жужжалкой». Периодически в эфир передаются речевые сообщения.

В прошлый раз станция передавала сообщения 5 февраля. В одном содержались слова «вьюнопень» и «анжу», а в другом — «судьбина».