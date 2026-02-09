Раскрыта сумма гонорара японского наемника ВСУ

В Донецкой Народной Республике (ДНР) осудят японского наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ), воевавшего против РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Он заочно обвиняется по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

По данным следствия, 48-летний гражданин Японии Юи Мотомура в ноябре 2022 года прибыл на территорию Украины и прошел военную подготовку на тренировочных базах. После этого до осени 2025 года принимал участие в боевых действиях в составе Грузинского национального легиона (организация внесена в перечень террористов Росфинмониторинга) против российских войск.

За эти действия он получил вознаграждение в размере более трех миллионов рублей.

Мотомура объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что раскрыта сумма гонорара финского наемника ВСУ.