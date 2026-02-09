Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин считает, что ВСУ могут запускать дроны в сторону Курска и Брянска с территорий Сумской и Черниговской областей. Об этом Дандыкин заявил «Аргументам и фактам».

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 9 февраля над территорией Курской области было перехвачено и уничтожено 28 беспилотников самолетного типа. Над Брянской областью было сбито 27 дронов. Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил о 54 сбитых беспилотниках различного типа в период с 09:00 8 февраля до 07:00 9 февраля.

Дандыкин заявил, что атаки беспилотниками и HIMARS по Брянской области ведутся со стороны Чернигова - с расстояния примерно в 20-30 километров. Военный добавил, что в сторону Курской области беспилотники запускаются с территории Сумской области.

Дандыкин назвал брянское направление важным рубежом обороны на пути к Москве. Также он заявил, что ранее множество беспилотников было сбыто в Брянской области на пути к валдайский резиденции президента РФ.