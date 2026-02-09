Всего одна часть российской армии по численности превосходит всю британскую армию, и в Лондоне растут опасения по поводу того, насколько малы британские вооружены силы. Об этом рассказала газета Daily Express.

Войска беспилотных систем РФ - новое подразделение, занимающееся ведением боевых действий с использованием дронов - насчитывают 87 тысяч человек, подчеркивается в статье. В это же время вся британская армия насчитывает чуть более 70 тысяч солдат: вооруженные силы страны достигли своего минимума со времен наполеоновских войн, сократившись с почти 110 тысяч человек в 2010 году.

В составе элитного российского подразделения беспилотников «Рубикон» также насчитываются тысячи военнослужащих; кроме того, в России сформировано многочисленное добровольческое формирование в составе войск беспилотных систем РФ «Барс-Сармат». По оценке Daily Express, количество специалистов по дронам ВС РФ составляет около 90 тысяч человек.

В то же время только три тысячи британских солдат прошли подготовку по управлению беспилотниками, причем некоторые из них вынуждены покупать беспилотники за счет пожертвований, чтобы научиться ими управлять.

В опубликованном в 2025 году стратегическом обзоре обороны Великобритании говорится, что оборона страны «по-прежнему в значительной степени определяется операциями пост-холодной войны, проводимыми в основном против негосударственных противников».

В обзоре также подчеркивается, что численность и боеготовность Вооруженных сил Британии сокращались по мере того, как угроза со стороны СССР слабела. Британские вооруженные силы времен холодной войны насчитывали более 311 тысяч военнослужащих регулярной армии. Сейчас лишь небольшая часть отставших сил готова к развертыванию в любой момент, а остальные находятся в «состоянии различной степени готовности».

Военные расходы Британии сократились параллельно с ростом ВВП: с 4,1 процента в 1989 году до 2,3 процента сегодня. Нынешняя ситуация вызывает «серьезную обеспокоенность», говорят источники британских СМИ в оборонной сфере.