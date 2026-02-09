Во время недавних массированных ударов российских военных украинская система ПВО столкнулась с критическим дефицитом боеприпасов, который фактически обезоружил ключевые западные комплексы. Как сообщает британская газета Financial Times, нехватка противоракет оказалась настолько острой, что дорогостоящее американское вооружение превратилось в бесполезный груз.

Издание отмечает, что запасы ракет-перехватчиков иссякли в самый напряженный момент противостояния.

«В прошлом месяце у киевских ВВС было так мало ракет-перехватчиков Pac-3 для систем противовоздушной обороны Patriot, что их пусковые установки простаивали пустыми, не имея возможности реагировать», — говорится в публикации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что армия работает исключительно по военной инфраструктуре и местам скопления личного состава противника, не затрагивая жилые дома и социальные учреждения.