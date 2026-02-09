Гибелью штурмового взвода ВСУ закончилась попытка противника продемонстрировать свое присутствие в селе Чугуновка Харьковской области.

© Российская Газета

Минобороны РФ сообщило об освобождении села 7 февраля. Не желая признать поражение, украинское командование отправило солдат на "флаговтык". Их задачей было пробраться в село, развернуть где-нибудь (желательно поближе к центру) желто-голубое полотнище и сделать селфи для соцсетей.

Дальше окраины украинцев не пустили - две подходившие с запада штурмовые группы обнаружил дрон, завязался стрелковый бой. Противник воткнул флаг в подвернувшийся комбайн и убежал обратно в лес.

К отступлению боевики подошли творчески и изобразили увод в полон в плен русского - его роль исполнил один из своих. Закончилась антреприза для артистов печально - большая часть пришедших в Чугуновку штурмовиков, порядка 30 человек, была уничтожена.

Остальные вернулись на исходные позиции, бросив убитых товарищей, пишет "Северный ветер".